Crolla a terra dopo aver mangiato i funghi: è in gravi condizioni

Potrebbe essersi sentito male a seguito di un’intossicazione alimentare dovuta ai funghi che aveva in pentola: questa la pista che stanno seguendo gli agenti della Polizia Locale di Ghedi chiamati a intervenire giovedì pomeriggio in un’abitazione di Via XXIV Maggio.

La vittima dell’improvviso malore è un cittadino cinese di 49 anni: è stata una sua familiare a trovarlo steso a terra, ormai quasi privo di sensi, nella cucina di casa. Sui fornelli una pentola in cui erano stati cucinati dei funghi: tutto è stato sequestrato dalla Locale per gli accertamenti di rito.

Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato prima un’ambulanza, e poi successivamente l’elicosoccorso che ha provveduto al trasporto d’urgenza in ospedale, al Civile di Brescia. Al momento non ci sono altre notizie: si sa soltanto che l’uomo è ricoverato in gravi condizioni.