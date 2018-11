Crolla a terra mentre gioca a tennis, il suo istruttore gli salva la vita

Salvato appena in tempo dal defibrillatore: una storia a lieto fine, ma che per pochi attimi non si è tramutata in tragedia. Davvero una questione di secondi: tutto è successo lunedì sera al centro sportivo di Via Olimpia a Ghedi, quando intorno alle 22 un uomo di 54 anni che stava giocando a tennis ha cominciato improvvisamente a sentirsi male.

Ha mollato la racchetta, si è piegato sulle ginocchia e ha iniziato a vomitare: grande merito va alla prontezza di riflessi dell’istruttore che era con lui, che ha subito capito di avere a che fare non con un malore qualunque, ma con un infarto.

Senza pensarci due volte ha chiesto ai presenti di allertare il 112, mantenendo comunque la calma: nel frattempo ha fatto sdraiare il 54enne e ha cominciato a praticagli il massaggio cardiaco, supportato dall’utilizzo di un defibrillatore semi-automatico di cui era in possesso dell’abilitazione.