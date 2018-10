Alcol a fiumi nel parcheggio, anfetamina e cocaina in pista: chiusa nota disco bresciana

Niente musica e balli scatenati questo fine settimana, e pure il prossimo, alla discoteca Florida di Ghedi. Le porte del noto locale bresciano resteranno chiuse da oggi, sabato 6 ottobre, per i prossimi 20 giorni. A deciderlo, in seguito ai numerosi controlli effettuati dai carabinieri, è stato il Questore di Brescia.

"Il provvedimento si è reso necessario al fine di arginare la situazione di grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica data l’attività di spaccio registrata durante le feste Hard Core che si verificava all’interno ed all’esterno del locale" si legge in una nota diffusa dai carabinieri della compagnia di Verolanuova.

Il locale di via Montichiari a Ghedi è infatti rimasto sotto la lente d'ingrandimento dei militari, guidati dal capitano Tedros Christian Comitti Berè, per più di un anno. Durante i controlli effettuati dagli uomini dell'Arma sono state sequestrate oltre 200 dosi di anfetamine (speed e mdma) oltre a cocaina, hashish e marijuana.

Durante l'attività di monitoraggio sono state arrestate 2 persone e denunciate altre 3 per spaccio di droga, 30 sono invece state segnalate al prefetto quali consumatori di stupefacenti. Non solo: i militari hanno confiscato un centinaio di bottiglie di bevande alcoliche e superalcoliche che venivano consumate nel parcheggio del locale, contravvenendo all’ordinanza del comune Ghedi in tema di sicurezza urbana che vieta il consumo di alcol nell'area.