Tenta di vendere metanfetamina a un carabiniere: ragazzo arrestato in discoteca

Da Cuneo a Brescia con le tasche colme di droga da vendere, in una serata ,ai giovani e giovanissimi frequentatori di un noto locale di Ghedi. Nella folla di ragazzi non ha però distinto i carabinieri in borghese, uno dei quali ha finito per diventare un suo cliente.

Nei guai è finito un 24enne piemontese, gravato da precedenti specifici, colto in flagranza di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella notte tra venerdì e sabato, Il ragazzo aveva infatti cercato di vendere due dosi di Mdma (metanfetamina), micidiale stupefacente in voga nelle discoteche, ad un giovane carabiniere della stazione di Ghedi che, insieme ad altri, svolgeva un apposito servizio in borghese.

Il ragazzo è stato perquisito: addosso aveva altre 16 dosi della stessa sostanza e per lui sono scattate le manette. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Brescia che ha disposto la scarcerazione del 22enne in attesa di giudizio, con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.