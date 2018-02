Controlli fuori da discoteche e locali: armi e droga, i carabinieri trovano di tutto

Carabinieri e polizia locale in campo per tenere sotto controllo la movida di Ghedi. Bilancio pesante: sequestrata droga di ogni tipo, denunciate 4 persone trovate in possesso di armi e oggetti atti ad offendere, sequestrate 5 patenti per guida in stato di ebbrezza