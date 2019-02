Cocaina, speed, marijuana e hashish: fuori dalla discoteca trovano di tutto

Controlli a tappeto nello scorso weekend tra Ghedi e Orzinuovi. I carabinieri della Compagnia di Verolanuova, agli ordini del capitano capitano Comitti Berè, hanno fermato giovani e giovanissimi diretti nei locali della movida per contrastare il dilagante fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche e droga e fermare chi si fosse messo al volate in stato di alterazione psico-fisica. Sedici pattuglie e un'unità cinofila hanno passato al setaccio i piazzali di discoteche e pub e le principali strade che portano ai locali della zona: la Statale 45bis, la Provinciale 668 e la Quinzanese. In tutto sono state controllate 180 persone e 80 auto.

Il bilancio dei controlli

Il maggior quantitativo di droga è stato trovato nelle vicinanze di una nota discoteca ghedese, meta di numerosi giovani durante le serate Hard-Core. In tutto sono state sequestrate oltre 20 dosi di Speed, la droga dello sballo "cucinata" con caffeina e anfetamina, 24 grammi di marijuana e 14 grammi di hashish. Quantitativi limitati, trovati addosso a chi li avrebbe poi consumati, che non hanno fatto scattare le manette per spaccio, ma hanno portato alla segnalazione di 15 giovani, ai sensi dell’art.75, al Prefetto di Brescia quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Droga sul bus

A fiutare la marijuana è stato uno dei cani impiegati nel controllo: la droga era nascosta nella lucina interna di un bus-navetta carico di ragazzi diretti in discoteca. Rispetto al passato non si sono registrati momenti di tensione e nessun giovane è stato trovato in possesso di armi bianche. I controlli effettuati sulle strade della movida hanno invece portato alla denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza di tre persone e al ritiro di 4 patenti.