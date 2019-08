Notte alcolica per una ragazzina di 16 anni: collassa e finisce in ospedale

Ancora una giovanissima finita in ospedale a causa del troppo alcol ingerito. E' successo a Ghedi nella notte tra venerdì e sabato, poco prima di mezzanotte e mezza.

La ragazza, una 16enne, si è sentita male all'altezza della rotonda della Provinciale 668, sulla quale si affaccia l'Iperfamila. A seguito dell'allarme lanciato dai suoi amici, si è subito precipitata a soccorrerla un'ambulanza della Croce Rossa di Ghedi.

Dopo le prime cure sul posto, la giovane è stata caricata su una barella e portata in ospedale a Montichiari per ricevere le cure del caso. Nonostante il grande spavento per chi si trovava con lei in quel momento, le sue condizioni non destano preoccupazione.