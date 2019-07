Cade in piscina e batte la testa: bimbo di 4 anni in ospedale

Attimi di paura, giovedì pomeriggio, in un'abitazione di Ghedi. Un bimbo di 4 anni è scivolato mentre stava salendo sulla scaletta della piscina di casa ed è caduto all'indietro, battendo la testa al suolo.

Grande lo spavento per i genitori del piccolo che hanno immediatamente allertato il 112: in pochi minuti sul posto, strada Gaifama, sono sopraggiunte un'automedica e un'ambulanza. Dopo le prime cure, il bimbo è stato trasferito, in codice rosso, all'ospedale Civile di Brescia.

L'allarme sarebbe fortunatamente rientrato dopo il ricovero: il piccolo avrebbe rimediato seri traumi, ma non sarebbe in condizioni critiche. La dinamica di quanto accaduto è stata ricostruita dai carabinieri di Ghedi e di Verolanuova che sono intervenuti per raccogliere le testimonianze e accertare la dinamica del brutto incidente domestico.