Crolla a terra mentre pedala, muore stroncato da un infarto

Ghedi piange la scomparsa del 71enne Agostino Bonetti, stroncato da un infarto sabato mattina mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Ceresara, in Provincia di Mantova.

Agostino era molto conosciuto in paese per la sua attività culturale: impegnato in conferenze e spettacoli, grande appassionato di fotografia: celebri i suoi scatti nei numerosi viaggi fatti in giro per il mondo; una personalità davvero creativa e poliedrica. Collaborava inoltre con l’Università degli Adulti e faceva parte degli "Amici della bici" e del gruppo di lettura della biblioteca. Le esequie si terranno martedì 14 alle 9.30 nella Parrocchiale di Ghedi.