Prima la sbandata, poi lo schianto a lato della strada: automobilista in ospedale

Brutto incidente stradale lunedì mattina lungo strada Dritta a Ghedi, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Giovanni Paolo || e la rotonda di Strada Gaifama.

Verso le 8.15, un veicolo si è schiantato a lato della strada in prossimità del civico 21. Violento l’impatto: per soccorrere l’automobilista, un uomo di 42 anni, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Nell’incidente il 42enne ha riportato lesioni serie, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione: è stato portato all’ospedale di Manerbio per il ricovero in codice giallo.

Ancora da ricostruire dinamica e cause del sinistro, sulle quali stanno lavorando gli uomini della Stradale di Brescia. Da una prima ricostruzione, tuttavia, pare che l’uomo abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e andandosi poi a schiantare a lato della carreggiata.