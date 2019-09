L'inverno è arrivato: le mucche tra le neve del passo imbiancato

Il paesaggio è radicalmente cambiato in pochissime ore, diretta conseguenza del brusco abbassamento delle temperature e dei primi fiocchi di neve caduti nella giornata di venerdì. Sulle montagne bresciane è già inverno: il candito manto ha ricoperto tavoli e sedie, come gli ombrelloni per ripararsi dal sole, e colto di sorpresa una mandria di mucche al pascolo.

Imbiancati il passo Gavia e lo Stelvio: al ghiacciaio Presena sono scesi oltre 30 centimetri. E le previsioni non lasciano dubbi: un ulteriore abbassamento delle temperature è previsto per il weekend e non mancherà la neve, che cadrà fino ai 2000 metri di quota.