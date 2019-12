Ragazzina va a scuola e scompare nel nulla: "Aiutateci a ritrovarla"

Allarme a Gavardo per la scomparsa della 14enne Sofia Mora. Della giovane non si hanno più notizie da lunedì, quando di è allontanata da casa pare volontariamente.

L'ultima a vederla è stata l'amica che al mattino l'ha accompagnata a scuola a Roè Volciano. Indossava una felpa scura, pantacollant mimetici, ma nessuna giacca con cui coprirsi.



Su Facebook è apparso un post dei familiari, "Aiutateci a ritrovarla", che hanno già sporto denuncia ai carabinieri. Pare che, per la ragazzina, non sia il primo episodio del genere. In caso di avvistamento, contattate le forze dell'ordine o Elena Mora al 3403646170.