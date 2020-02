Ragazzina scompare nel nulla: di lei nessuna notizia da due settimane

Sono ancora giorni d’angoscia per la mamma di Sofia: la ragazzina di Gavardo ha fatto nuovamente perdere le sue tracce. Della 14enne, che si era già volontariamente allontanata da casa per diversi giorni lo scorso dicembre, è scappata di nuovo: questa volta è fuggita da una comunità protetta di Riva Del Garda. La struttura l’aveva accolta proprio in seguito alla prima fuga, a cui avevano messo fine i carabinieri: Sofia era stata ritrovata a Roè Volciano.

La mamma Elena non avrebbe più sue notizie da due settimane ed è molto preoccupata. Del caso si stanno occupando ancora una volta i carabinieri di Salò: la 14enne vagherebbe nei comuni della Bassa Valle Sabbia, ma i militari non sono ancora riusciti a rintracciarla. In caso di avvistamento, contattate le forze dell'ordine