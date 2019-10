Si perde nei boschi mentre cerca castagne: ricerche senza esito

Ancora senza esito le ricerche della signora di 80 anni, residente in provincia di Verona, che domenica pomeriggio insieme ad amici e parenti era sul monte Tesio a cercar castagne. Una zona molto conosciuta, anche fuori provincia, per la ricca presenza dei preziosi frutti autunnali: proprio per questo, e non era la prima volta, la donna e suoi conoscenti in giornata avevano raggiunto i boschi gavardesi.

Scomparsa nel tardo pomeriggio

Qualcosa è andato storto a pomeriggio inoltrato, quando l'anziana è stata persa di vista. Chi era con lei l'ha cercata a lungo prima di arrendersi: quando ormai era quasi buio sono stati allertati i soccorsi. Il gruppo aveva raggiunto il monte risalendo da Via degli Alpini, dove sono state parcheggiate le auto.

La signora potrebbe essersi allontanata per andare a raccogliere qualche “riccio” di castagna. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, purtroppo senza esito. Il campo base è stato allestito nella zona della Casina del Comune. Sono impegnati gli uomini del Soccorso alpino e della Protezione civile, i Vigili del Fuoco del Sar (Search and Rescue) di Salò e i volontari di Paitone, i carabinieri della compagnia di Salò e gli agenti della Polizia locale di Gavardo.

Nei boschi dove il telefono non prende

A complicare le cose il fatto che in varie zone del monte i telefoni cellulari non hanno campo. Al momento, comunque, non è dato sapere se la donna al momento della scomparsa avesse con sé il cellulare. I familiari fanno sapere che l'80enne gode di ottima salute, ed è ancora una buona camminatrice.

Ma con il passare delle ore la situazione si fa sempre più complicata. Di fatto ha già passato una notte all'addiaccio, con temperature scese al di sotto dei 10 gradi. L'appello di volontari e forze dell'ordine si estende anche ai cittadini, che potrebbero averla vista.