Follia in piazza: furente lite con una donna, poi la minaccia con una roncola

Attimi di follia in pieno centro a Gavardo: un uomo di circa 50 anni, bresciano e residente a Villanuova sul Clisi, martedì sera ha minacciato con una roncola, un 'podèt' di circa 30 centimetri, la donna con cui aveva avuto poco prima un diverbio, in macchina. Il tutto sotto gli occhi della Polizia Locale che si trovava in piazza per un presidio e un’assemblea.

L’uomo è stato denunciato, inevitabilmente, per minacce: la sua arma impropria altrettanto inevitabilmente sequestrata. Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, uomo e donna avrebbero cominciato a litigare, a distanza, ancora sulla Ss45bis, e come spesso accade per futili motivi.

Minacce in piazza con la roncola

Arrivati nella piazza del municipio, sono scesi entrambi dall’auto e hanno proseguito l’acceso dibattito. Controllati a distanza dagli agenti, che sono poi intervenuti nel momento in cui il 50enne è tornato in auto e ha estratto una roncola, con cui appunto ha minacciato la donna.

Per fortuna nessuno si è fatto male: all’arrivo degli agenti l’uomo ha continuato a sbraitare per pochi attimi, ma poi si è calmato e ha consegnato spontaneamente l'arma impropria. Forse si è reso conto dell’errore: in ogni caso, pentito o meno, ora è indagato per minacce, reato penale. E finirà in tribunale.