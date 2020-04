Lasciano la figlia di 3 mesi in auto, poi rissa in piazza con cric e coltello

Armati fino ai denti per un debito da 50 euro: in piazza si scatena la rissa, intervengono i carabinieri e la serata si conclude con tre arresti. Succede anche questi, ai tempi del Coronavirus: in Piazza Zanardelli a Gavardo una tranquilla serata di quarantena collettiva è stata interrotta da una violenta lite tra tre persone, due uomini e una donna, che si sono affrontati armati di un bastone, un cric e un coltello da cucina.

I protagonisti sono un giovane di 25 anni che abita in paese e un’altrettanto giovane coppia che risiede a Villanuova sul Clisi, lui di 33 e lei di 23 anni: questi ultimi hanno lasciato la loro bimba (di appena 3 mesi) in auto per prendere parte alla rissa. Sono stati tutti arrestati dai militari di Gavardo e Salò, accusati di rissa e lesioni aggravate.

Un debito di 50 euro all’origine della lite

Sono stati sottoposti al rito di convalida, in videoconferenza: l’arresto è stato convalidato e per tutti e tre è scattato l’obbligo di dimora nei Comuni di residenza. Alla base della zuffa ci sarebbe la mancata restituzione di un debito di soli 50 euro, dovuti dal 25enne di Gavardo alla coppia di Villanuova. I tre si sono dati appuntamento in piazza, ognuno di loro armato a dovere, pronti a risolvere la questione con la violenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solo il tempestivo intervento dei militari, della stazione di Gavardo e del Radiomobile di Salò, ha permesso di evitare il peggio, e conseguenze ben peggiore: la giovane madre aveva ancora in mano l’impugnatura del coltello da cucina, del quale aveva spezzato la lama durante la lite. Nessuno si è fatto male, per fortuna.