Uomo rapito fuori dal lavoro e portato nei boschi: ricerche a tappeto

Un uomo italiano è stato rapito nella notte tra martedì e mercoledì da uno straniero. Il sequestratore sarebbe armato e si sarebbe rifugiato, insieme alla vittima, in una zona boschiva di Gavardo. I carabinieri gli hanno dato la caccia per tutta la giornata, ma le ricerche non sono andate a buon fine e sono state sospese con il calar del buio.

Ad allertare le forze dell'ordine sarebbe stato un collega dell'uomo sequestrato, che sarebbe stato prelevato contro la sua volontà proprio fuori dal posto di lavoro. Al momento non si conosce il movente del rapimento.