"Hai fatto sesso con la mia fidanzata": pistola in pugno, rapisce un operaio e lo porta nei boschi

Un sequestro di persona pistola in pugno, il furto di un'auto, la fuga rocambolesca tra i boschi, le ricerche serrate dei carabinieri (che al momento hanno ritrovato solo la macchina). E' questa in estrema sintesi la cronaca di una giornata incredibile, forse mai vista in provincia di Brescia: il sequestro di persona, stando alle ultime e più efficaci indiscrezioni, sarebbe avvenuto per motivi passionali, per un presunto tradimento.

L'uomo in fuga, e dunque rapitore, è il marocchino 36enne Abdelouahed Haida, regolare in Italia ma con qualche precedente alle spalle: il rapito invece è l'operaio 45enne Mirko Giacomini, che abita a Gavardo. Sequestrato nella sua abitazione di Sopraponte, poi portato chissà dove. L'auto utilizzata per la fuga è stata recuperata nella frazione di Prandaglio, a Villanuova sul Clisi. Ma di loro ancora nessuna traccia.

Le ricerche nei boschi sono riprese all'alba, dopo una giornata a dir poco intensa. In tutto il paese (e non solo) sono state viste le gazzelle dei carabinieri, i posti di blocco: fuori dalla caserma, nel primo pomeriggio, c'erano più di 20 militari. Circostanze che non potevano passare inosservate, e che hanno messo in agitazione la cittadina intera.

La cronaca del rapimento

Haida si sarebbe presentato martedì sera all'uscita dell'azienda Saf di Muscoline, che produce stampi, armato di pistola e con la chiara volontà di sequestrare Giacomini. Nascosto tra siepi e cespugli, sarebbe saltato fuori all'improvviso alla fine del turno serale, dopo le 21. Qui si sarebbe accorto dell'assenza di Giacomini, parlando con un collega.