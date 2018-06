Tragica scoperta: cadavere di una donna trovato vicino alla riva del fiume

Drammatica scoperta a Gavardo: il corpo senza vita di una donna di 45 anni è stato ritrovato, nel primo pomeriggio di sabato, in una zona di campagna, vicino alla riva del fiume Chiese.

A dare l'allarme, intorno alle 13.30, un passante. Sul posto sono giunte le ambulanze del Van di Nuvolento. Una corsa inutile: per la 45enne non c'era ormai più nulla fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constare il decesso. Ancora tutte da chiarire le cause all'origine del decesso, al vaglio dei carabinieri di Salò.

Stando alle prime informazioni trapelate, sarebbe da escludere l'eventuale responsabilità di terzi: sul corpo della 45enne non sarebbero infatti stati trovati segni che lascino pensare a una morte violenta. Poco probabile anche l'ipotesi del gesto estremo.