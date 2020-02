È ai domiciliari, ma i carabinieri lo trovano in pizzeria: arrestato

Non avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione, ma quando i carabinieri hanno suonato al citofono non hanno avuto alcuna risposta. L'uomo, un 42enne di origine marocchina ma di casa a Gavardo, si era allontanato nonostante fosse ai domiciliari per i reati contro il patrimonio e in materia di spaccio di droga commessi in precedenza. L'uomo stava infatti scontando una condanna a due anni e due mesi.

Nessuna fuga, solo un'uscita. I militari di Gavardo non hanno infatti faticato a trovare il 42enne: era in una pizzeria del centro del paese e stava tranquillamente mangiando.

Colto in flagrante, non è stato in grado di formulare alcuna scusa. Inevitabili le manette, questa volta per evasione. Sottoposto a rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a sei di reclusione da scontare in carcere.