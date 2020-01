Incendio nel cantiere del nuovo depuratore, densa colonna di fumo nel cielo

Fiamme nel cantiere A2A di Gavardo. Poco dopo le 16 di giovedì pomeriggio, una densa colonna di fumo si è alzata dal sito dove è in fase di realizzazione il nuovo depuratore che servirà i comuni di Gavardo, Villanova e Vallio Terme. Tutto a causa del rogo di un grosso mezzo industriale - un compressore - utilizzato proprio dagli operai che stanno costruendo l'opera.

Tanta paura, ma nessun ferito; per fortuna. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Salò: il rogo è stato spento in breve tempo e l'area è stata bonificata. Esclusa fin da subito l'origine dolosa, restano ancora da capire le cause dell'incendio.