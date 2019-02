Camion carico di sassi si ribalta, un masso colpisce un’auto in transito

Una dinamica da brividi che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, quella dell’incidente avvenuto martedì pomeriggio a Gavardo, in località Busela. Un’autoarticolato si è ribaltato nell’affrontare una curva della strada dei cavatori, perdendo il pesante carico di ghiaia e sassi sulla carreggiata: uno dei massi è rotolato sull’asfalto finendo per colpire un’auto di passaggio.

Una tragedia per fortuna soltanto sfiorata: il grosso blocco di roccia non ha preso in pieno la macchina e la conducente, a parte un grosso spavento, non ha rimediato traumi o ferite. Per la donna, una 40enne, non si è quindi reso necessario il ricovero in ospedale, mentre il camionista (un 50enne di Paitone) avrebbe rimediato lievi ferite ed è stato quindi trasportato al nosocomio di Gavardo per le cure del caso e per essere sottoposto agli esami di routine per verificare se si fosse messo al volante dopo aver consumato alcol o fatto uso di droghe.

Pesanti anche le ripercussioni sul traffico: per rimuovere il carico e il gasolio perso dal serbatoio del mezzo pesante sulla strada ci sono volute ben 5 ore, lasso di tempo durante il quale la strada è stata chiusa alla circolazione. Sul posto hanno lavorato la polizia locale, che si è occupata di ricostruire la dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco che hanno gestito le operazioni di messa in sicurezza della strada.