È ai domiciliari, ma i carabinieri lo trovano al bar: stava prendendo l'aperitivo con gli amici

Non avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione, ma quando i carabinieri hanno suonato al citofono non hanno avuto alcuna risposta. L'uomo, un 45enne di Villanuova Sul Clisi, si era allontanato nonostante fosse ai domiciliari per danneggiamento.

Nessuna fuga, solo un'uscita con gli amici. I militari di Gavardo non hanno infatti faticato a trovare il 45enne: era in una bar del centro del paese e stava sorseggiando un aperitivo in compagnia di alcuni amici. Inevitabili le manette, questa volta per evasione. Sottoposto a rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto.