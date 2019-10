Donna scomparsa, la tragedia: trovato il cadavere sul monte Tesio

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Elisa Bersanelli, la donna di 80 anni residente a Castelnuovo sul Garda e scomparsa domenica sul monte Tesio. Il corpo senza vita dell'anziana, di casa a Castelnuovo del Garda, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di martedì in fondo a un canalone situato nei boschi al confine tra Gavardo e Vallio Terme.

La donna era in compagnia di amici e parenti, insieme stavano cercando castagne. Qualcosa è andato storto a pomeriggio inoltrato, quando l'anziana è stata persa di vista. Chi era con lei l'aveva cercata a lungo prima di arrendersi: quando ormai era quasi buio erano stati allertati i soccorsi. Le ricerche si sono protratte per oltre 30 ore, poco dopo le 14.30 di martedì il drammatico epilogo.

Sul posto, e per quasi tre giorni di ricerche, sono state mobilitate fino a un centinaio di persone in contemporanea: i Vigili del Fuoco, i nuclei speciali Sar (Search&Rescue) e Saf (Speleo-alpino-fluviale), i tecnici del Soccorso alpino, i volontari della Protezione civile, i Volontari del Garda, le unità cinofile di Castenedolo e del Coordinamento nazionale Anc, i droni e l'elicottero, i carabinieri della compagnia di Salò, la Polizia locale. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constare il decesso della donna. Complesse le operazioni di recupero della salma: per il recupero si è reso necessario l'intervento dell'elicottero dei Vigili del fuoco, con un verricello.

Ancora da stabilire con esattezza quando e come l'anziana sia finita nella scarpata: potrebbe essere caduta accidentalmente, oppure a causa di un malore. Saranno gli esiti degli accertamenti che verrano eseguiti sulla salma, dopo il trasferimento in ospedale, a dare informazioni utili ai carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.