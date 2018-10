Rinchiude i gatti in casa e se ne va un mese: rischia fino a 1 anno di carcere

E' stata denunciata alla Polizia Locale di Brescia, per maltrattamento di animali, la donna rumena di 35 anni che ha abbandonato per quasi un mese, e in un appartamento chiuso, cinque gatti riferibili alla sua proprietà e custodia. A far scattare la perquisizione domiciliare sono state le numerose segnalazioni dei vicini, prima per l'odore e poi per i miagolii, fino ai tentativi disperati degli animali che si sarebbero gettati dal balcone e dalla finestra pur di scappare.

Sono stati i Vigili del Fuoco a trovare e liberare i cinque gatti, disidratati e denutriti: erano rinchiusi in un appartamento al terzo piano del civico 65 di Via Milano. La donna si era resa irreperibile, e i vicini di casa hanno riferito di non averla vista per almeno tre settimane. Dunque i felini potevano essere “imprigionati” da circa un mese.

Sono stati tutti “liberati”, portati dal veterinario per gli accertamenti clinici del caso (e stanno tutti bene), e consegnati a un'associazione animalista che li terrà con sé in un apposito “gattile”, il canile dei gatti.

Non è stato facile rintracciare la donna: i pompieri hanno sfondato la porta, ma di lei nessuna traccia. La casa era già stata svuotata, come se la 35enne se ne fosse andata definitivamente: non c'erano vestiti, quasi nessun oggetto personale.

In quanto intestataria dell'affitto aveva comunque lasciato dei recapiti qua e là, insomma qualche traccia: gli agenti l'hanno individuata e immediatamente denunciata, per maltrattamento e per abbandono di animali. Dei cinque gatti almeno tre erano "chippati" e dunque di proprietà della donna: solo per averli abbandonati rischia fino a un anno di carcere, e 10mila euro di multa.