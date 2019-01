Residenti al gelo da Natale a Capodanno: tutta colpa del vicino dispettoso

Un gelido inverno, ma per colpa del vicino: usciva di notte e staccava l'erogazione del gas ai residenti del suo quartiere. Tanto che qualcuno si è trovato in casa temperature vicino ai 12 gradi. Il motivo del reiterato gesto è ancora oscuro, forse legato a qualche lite, a qualche problema di vicinato: tocca alla Polizia Locale far luce sulla vicenda.

Proprio gli agenti hanno beccato in flagranza il pensionato residente a Villa di Gargnano che in più occasioni aveva interrotto l'erogazione del gas ai suoi vicini. Tra le vittime anche un'anziana, che convinta fosse un guasto ha chiamato i tecnici: niente di tutto questo, ma solo l'interruttore manomesso dall'esterno.

E così sono scattate le indagini: gli agenti della Locale hanno piazzato in loco micro-camere e foto-trappole, e hanno atteso che l'illecito venisse compiuto. Il pensionato è stato colto in flagranza di reato: come scrive il Giornale di Brescia, è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Non si contano i suoi interventi in notturna: talmente numerosi che praticamente tutti i residenti del quartiere sono stati colpiti almeno una volta. E pare che qualcosa sia già successo anche in passato: rigate alle carrozzerie delle auto, danni ai deflettori e agli specchietti. Di certo non finisce qui: le vittime, salvo miracolosi chiarimenti, potrebbero sporgere querela.