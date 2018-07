Multa e carro attrezzi, per non pagare cercano di investire un'agente di Polizia

Per non pagare una multa da 27 euro (più 120 di carro attrezzi) ha praticamente investito un'agente della Polizia Locale di Gargnano: e già poco prima sia lui che non la moglie non si erano risparmiati gli insulti e le parole poco rispettose. E' finita come doveva finire: oltre alla sanzione già pattuita, sono stati entrambi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e oltraggio.

Lo scrive il Giornale di Brescia: è successo qualche giorno fa, i protagonisti dell'increscioso episodio una coppia di tedeschi in vacanza sul Garda, la moglie di 38 anni e il marito di 42. Avevano lasciato la loro Bmw parcheggiata in un'area a sosta temporanea vietata per via di una manifestazione.

Gli agenti della Locale in servizio hanno atteso a lungo l'arrivo dei proprietari, poi hanno compilato il verbale e chiamato il carro attrezzi per la rimozione. Proprio in quel momento sono arrivati i due tedeschi, che una volta capito cosa stava succedendo non l'hanno presa bene.