Due giovani truffatrici alla porta, ma la mamma del sindaco le smaschera

A quanto sembra si fingevano provette venditrici, ma era solo una scusa probabilmente per prendere le “misure” delle case e degli appartamenti da svaligiare, oppure per architettare una qualche truffa: questo quanto sarebbe emerso a seguito dell'intervento della Polizia Locale di Gargnano, che ha multato due giovani donne di etnia rom per violazioni sulla legge del commercio.

Il blitz è riuscito grazie all'ottimo lavoro di squadra del sindaco Giovanni Albini e di sua madre Irma: le due presunte ladre, o presunte truffatrici, avevano infatti bussato alla porta della madre del primo cittadino. Anche lui era presente: anche se a distanza le avrebbe riconosciute, perché già segnalate al comando della Locale da altri residenti.

Il sindaco ha invitato così la madre a intrattenerle con una scusa, a fingersi interessata alle loro offerte, mentre lui ha immediatamente allertato gli agenti. In pochi minuti sono arrivati sul posto, le hanno identificate e (per il momento) multate. Come sempre le forze dell'ordine raccomandano la massima attenzione.