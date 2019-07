Si sente male subito dopo la messa: sacerdote in ospedale in elicottero

Si è sentito male domenica mattina, subito dopo la messa: tanta paura in paese per le condizioni di Luca Fedrigotti, il curato 44enne della chiesa di San Martino a Gargnano. E’ stato trasferito in ospedale in elicottero, a seguito di un improvviso malore: fortunatamente non è in pericolo di vita.

E’ crollato a terra nel sagrato della chiesa, poco dopo le 10.30: sono stati proprio i parrocchiani presenti ad allertare il 112. In pochi minuti sul posto si è precipitata l’ambulanza dei volontari di Tignale: il curato è stato poi trasferito al campo sportivo, dove era già atterrato l’elicottero.

Ricoverato alla Poliambulanza di Brescia in codice giallo, le sue condizioni non sono gravi. Il giovane sacerdote è comunque rimasto in ospedale per tutti i dovuti accertamenti: si cerca di capire il motivo dell’improvviso malessere. Forse un colpo di caldo.