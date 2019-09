Precipita in un dirupo, donna muore sotto gli occhi del marito

Stava rincasando insieme al marito, quando è improvvisamente scivolata precipitando in un dirupo. Per la donna, una 82enne tedesca in vacanza sul Garda, non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo, a causa del devastante impatto con il suolo.

La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì e venerdì a Gargnano, nella frazione collinare di Navazzo: la coppia stava raggiungendo la casa presa in affitto nel borgo, dopo una serata trascorsa al ristorante in compagnia di alcuni amici, quando Karin Michela Tescmirntsch (questo il nome della vittima) ha perso l'equilibrio ed è finita nel dirupo.

Un volo di alcuni metri, purtroppo fatale. Il marito che ha assistito, impotente e attonito, alla scena ha immediatamente allertato il 112 e sul posto si è precipitata un'ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.