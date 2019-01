Tragico infortunio in cantiere: precipita dall'impalcatura, muore operaio

Un uomo di 64 anni è morto, lunedì mattina, in seguito a un drammatico infortunio sul lavoro. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'operaio è precipitato da un'impalcatura mentre stava effettuando dei lavori in un cantiere di via dei Lis a Gargnano.

La tragedia si è consumata poco prima delle 9: sul posto si sono precipitati i volontari di Garda Soccorso, giunti a bordo di un'ambulanza, mentre dal Civile di Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

Una corsa inutile: i sanitari non avrebbero potuto far nulla per salvare la vita dell'operaio, classe 1955, che sarebbe morto sul colpo. La dinamica del terribile incidente è al vaglio dei carabinieri di Salò, che hanno raggiunto il cantiere per effettuare i rilievi di rito. Spetterà invece ai tecnici dell'Ats verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.