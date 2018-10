Cade dalla finestra mentre fa le pulizie: è grave

Per pulire i vetri delle finestre ha riportato gravi traumi, ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia. Vittima dell'incidente domestico è un un uomo di 56 anni di Gardone Valtrompia. Giovedì pomeriggio, intorno alle 14, stava lavando i vetri esterni delle finestre del suo appartamento al secondo piano, in via Don Giovanni Minzoni, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto.

Violento l'impatto al suolo: l'uomo avrebbe rimediato diversi traumi, soprattutto agli arti inferiori. Immediata è scattata la chiamata al 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza, arrivata a sirene spiegate, e una pattuglia dei carabinieri.

Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari dell'ambulanza, il 56enne - che non avrebbe mai perso conoscenza - è stato trasportato al Civile e ricoverato d'urgenza. Come detto, le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.