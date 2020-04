Arresto cardiaco, muore nella sua auto: era in malattia e aveva la febbre

Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, tantomeno la possibilità di provare a chiedere aiuto ai passanti. Stroncato in pochi istanti da un attacco cardiaco mentre stava mangiando un panino nella sua auto, parcheggiata appena fuori dal supermercato. È questo il tragico destino di un 57enne moldavo di casa a Gardone Val Trompia.

A dare l’allarme, attorno alle 12 di martedì, sarebbe stata una donna: ha visto l’uomo accasciato sul volante dell’auto e ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto - il parcheggio del centro commerciale ‘Le Cornelle’ di Gardone Val Trompia - si sono precipitati i sanitari del 118, arrivati a bordo di un’ambulanza e di un’automedica. Una corsa purtroppo inutile: per il 57enne non c’è stato più nulla da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Gardone, l’uomo aveva appena finito di fare la spesa: una volta caricati i sacchetti in auto, si è sentito male mentre addentava un panino appena comprato. Dietro al malore improvviso aleggia l’ombra del Coronavirus. Il 57enne viveva da solo - la moglie abita a Trento - era infatti in malattia da diversi giorni per via di quella che sembrava essere un’influenza (tra i sintomi accertati c'era la febbre). Ma non si esclude che a causare l’arresto cardiaco possa essere stato il virus, e nelle prossime ore potrebbero essere effettuati ulteriori accertamenti.