Spaccia droga al parco, anche ai minorenni: il cane Elsa lo incastra

Spacciava al parchetto di fianco al cimitero, probabilmente anche ai minorenni e quasi sempre davanti a mamme e bambini: è stato arrestato dalla Polizia Locale il 33enne di origini straniere beccato in flagranza a Gardone Valtrompia, “annusato” dal cane Elsa – un labrador in dotazione agli agenti – che grazie al suo infallibile fiuto ha permesso di recuperare circa una dozzina di dosi di hashish, già suddivise e pronte alla vendita.

Il pusher è stato intercettato proprio mentre stava confezionando la “merce”: da tempo era tenuto d'occhio dalla Polizia Locale, che ha aspettato il momento giusto per intervenire. La sua attività di spaccio è stata monitorata a lungo, anche con appostamenti e fotografie. Tutto documentato, dunque, e tutto a suo carico in sede di processo.

Spaccio di droga: condannato a 8 mesi di carcere

Le indagini si sono concluse con il suo inevitabile arresto: accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condannato a 8 mesi di reclusione e un migliaio di euro di multa. Una volta espiata la sua pena, verrà espulso dal territorio nazionale: è risultato infatti clandestino, un tempo residente a Villa Carcina ma ora senza permesso di soggiorno.

Nel suo curriculum criminale altri precedenti per attività di spaccio. A quanto pare il parchetto del cimitero era solo l'ultimo di una lunga serie: nell'ultimo anno e mezzo, infatti, il 33enne avrebbe spacciato hashish in diverse zone del paese, cambiando postazione ogni qualche mese, così da non essere beccato. Almeno fino ad oggi.