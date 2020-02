Ragazzo si suicida, paese sotto shock: "Ti volevo davvero bene, ridevamo sempre insieme"

Non c'è niente al mondo che lascia nello sconforto come il suicidio di un ragazzo. Difficile trovare un perché a un gesto così estremo, un gesto all'apparenza inspiegabile per chi ha ancora tutta la vita davanti. Non resta che stringersi intorno alla famiglia, cercando di dare un po' di sostegno e di calore umano, pregando per l'anima di chi si ne è andato: martedì pomeriggio, decine di persone si sono così riunite nella chiesa Santa Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia, per il funerale di un giovane spentosi all'età di 34 anni. La tragedia si è consumata nei giorni scorsi, lasciando l'intera comunità senza parole.

Un dramma che ha sconvolto la mamma e il papà del 34enne, i suoi tanti amici. La notizia dell'improvvisa e prematura scomparsa si è diffusa anche su Facebook, dove si sono susseguiti i messaggi e i ricordi di chi l'ha conosciuto: "Riuscivamo a ridere anche quando non c'era niente da ridere. A volte ho odiato la tua insistenza nel volermi in qualche modo salvare da me. L'ho odiata tanto da volerti tanto bene davvero. E ora, ora io lo so che troverai il modo per farti sentire, lo so. O tutte le cose dette non avrebbero senso": è il commovente, ultimo messaggio di un'amica.