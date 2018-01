Casa messa a soqquadro dai ladri: rubata anche la fede della moglie defunta

I ladri si sono introdotti in casa mentre lui era uscito per alcune commissioni. Hanno rovistato ovunque, mettendo a soqquadro l'intera abitazione, infine hanno portato via quello che forse aveva di più caro: la fede nuziale della moglie, scomparsa qualche anno fa. Un gioiello il cui valore personale supera di gran lunga quello materiale.

L'episodio è accaduto sabato sera in un'abitazione di via Convento a Gardone Val Trompia. I malviventi si sarebbero appostati ore prima, spiando le mosse dell'anziano: hanno atteso che l'uomo uscisse e poi, attorno alle 19, hanno fatto irruzione nell'appartamento.

Hanno agito indisturbati, rovistando in tutti i cassetti per cercare denaro e oggetti di valore, e nessuno si sarebbe accorto della loro presenza. Dopo aver arraffato qualche monetina e la fede nuziale se ne so sono andati.

Fortunatamente l'anziano non è rincasato mentre i ladri erano ancora nella sua abitazione. Magro, dal punto di vista materiale, il bottino: qualche monetina e, soprattutto, la fede nuziale della moglie morta.