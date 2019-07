Una scuola da 'sballo', cocaina nascosta tra la siepe del liceo

Droga, cocaina nello specifico, nascosta tra la siepe del liceo scientifico Moretti di Gardone Val Trompia. È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia Locale durante un blitz.

A nasconderla non era stato uno studente ma un pusher di professione che spacciava, a giovani e meno giovani, del comune. L'uomo, un 27 marocchino non in regola con il permesso di soggiorno, era nel mirino della Polizia da due settimane. Dopo aver documentato diversi episodi di spaccio, gli agenti hanno scoperto dove teneva la cocaina ed è scattato il blitz.

Con il supporto di un'unità cinofila, sono state scovate sette dosi pronte per la vendita, 110 euro in contanti e un telefono cellulare usato per comunicare con i clienti. La zona è stata ovviamente bonificata.

Il 27enne è stato identificato e poi consegnato alla questura per l’espulsione. Nel frattempo è stato condannato per direttissima a otto mesi di reclusione e a pagare 1.000 euro di multa.