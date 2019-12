Caffè, aperitivi e droga: chiuso il bar Euro di Gardone Val Trompia

Colazioni e aperitivi, ma anche droga e spacciatori. Stando a quanto riferito in una nota dalla Questura di Brescia, il 'Bar Euro' di Gardone Val Trompia "presenta seri problemi di legalità" a causa della costante presenza di persone legate allo spaccio di stupefacenti.

Non solo. Gli accertamenti svolti dai poliziotti della divisione Pasi e dagli agenti della locale, avrebbero portato alla luce un'intensa attività di contrattazione e vendita di droga all’interno del locale.

Per questa ragione, e vista la vicinanza del bar alle scuole medie e a un liceo del paese, al locale di via Fabio Filzi sono stati apposti i sigilli. Il Questore ha sospeso l'attività per un periodo di 30 giorni.