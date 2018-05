Una spiaggia bresciana tra le più belle d'Italia: sul Garda l'unica bandiera blu della Lombardia

È, ancora una volta, bresciana la migliore spiaggia della Lombardia. Acqua pulita e servizi di qualità: l'unica bandiera blu del lago di Garda e della Lombardia se l'è aggiudicata, per l'ottavo anno consecutivo, Gardone Riviera.

Il prestigioso riconoscimento della Foundation for Environmental Education dal 1987 “dedica” le Bandiere Blu alle migliori spiagge in termini di qualità, ambiente, acqua e servizi turistici. Oltre a Gardone, sono state premiate 174 località, ben 12 in più rispetto al 2017.

A farla da padrone sono le spiagge della Liguria, ben 27 quelle che hanno ottenuto il riconoscimento, e della Toscana: premiate 19 località. Ma anche per Brescia si tratta di una bella soddisfazione: Gardone Riviera è l'unica località lombarda, l'unica di tutto il lago di Garda, e una delle poche ad essersi meritate il premio per le spiagge lacustri.

Una vittoria che si deve soprattutto alle spiagge del Lido delle Bionde e a quella del Casinò, nonostante il disastro ecologico, per fortuna solo sfiorato, dovuto all'affondamento di un barcone avvenuto lo scorso inverno nelle acque antistanti la spiaggia del Casinò.