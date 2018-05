Malore improvviso, i colleghi lo trovano riverso a terra: paura in azienda

Si è sentito male mentre stava lavorando e si è accasciato a terra. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che l'hanno trovato riverso sul pavimento della fabbrica d'armi Pietro Beretta. La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 8 e sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'auto medica a sirene spiegate.

In un primo momento si è temuto che l'operaio, di circa 40 anni, fosse stato vittima di un infortunio, così sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro dell'Ats e una pattuglia dei carabinieri. Un'ipotesi ampiamente scartata dopo gli accertamenti dei sanitari del 118: il lavoratore avrebbe accusato un improvviso malore, perdendo i sensi solo per pochi istanti. Per l'operaio pare comunque nulla di grave, tanto che non si sarebbe nemmeno reso necessario il trasporto in ospedale.