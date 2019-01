Tra draghi e regni incantati, apre il Magic Hotel: Gardaland cerca personale

Dopo una stagione record, Gardaland Resort si appresta a diventare leader assoluto nel mercato degli alberghi a tema in Italia. Con l’apertura di Gardaland Magic Hotel, prevista per il 31 maggio 2019, il parco divertimenti raggiunge un'offerta di 475 stanze – di cui 257 completamente tematizzate – diventando così il primo polo italiano del settore. “Stanno già arrivando, soprattutto dall’estero, le prime prenotazioni per la prossima stagione; il nostro obiettivo è di occupare – entro il mese di marzo – il 30% delle stanze rispetto ad una stima annua di 75.900 camere riservate in tutte e tre le strutture”, afferma Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland.



Un ambizioso traguardo reso possibile grazie agli accordi stretti con i migliori Tour Operator Internazionali, oltre al forte interesse suscitato da Gardaland Magic Hotel negli operatori italiani e al successo degli altri due hotel del resort, che sono quasi sempre al completo; i dati dell‘ultima stagione rilevano infatti una occupazione camere pari al 85%.

Le camere interamente tematizzate offriranno ai bambini e alle loro famiglie un'esperienza nel mondo della magia di Gardaland, dove gli ospiti saranno accolti da alberi parlanti, funghi magici, alati unicorni, maghi e altre fantastiche creature. Nelle camere "Foresta Incantata," gli ospiti si sentiranno gli abitanti di una magica foresta. Gli adulti dormiranno ai piedi di un imponente albero parlante, mentre i bambini trascorreranno la notte sotto strabilianti funghi giganti, fiori e divertenti intrecci di piante rampicanti.



Chi sceglierà di alloggiare nella camera "Cristallo Magico", invece, trascorrerà la notte in un castello di ghiaccio scintillante. Gli adulti saranno il re e la regina di un regno incantato, mentre i bambini, nei panni di impavidi cavalieri, saranno custodi di enormi scudi e spade per la difesa del castello. Tutti vivranno la notte circondati da imponenti sculture ghiacciate, immersi in un mondo dove candidi unicorni alati e draghi volanti solcano il cielo.



Nella camera del "Grande Mago", infine, gli adulti dormiranno sotto il suo magico cappello ammirando fantastiche isole sospese, mentre i bambini saranno gli apprendisti del mago e, attraverso incantesimi, faranno volare libri colmi di segreti. Tutte le stanze disporranno di due ampie zone separate: una con letto matrimoniale e una con due letti singoli, permettendo così all’intera famiglia di vivere con il massimo comfort un soggiorno meraviglioso e incantato.



E mentre fervono i lavori per la decorazione interna delle stanze di Gardaland Magic Hotel, si sta selezionando anche il personale che, per i tre hotel, raggiungerà un totale di 175 dipendenti tra quelli fissi e quelli stagionali. Lo sviluppo di Gardaland Resort ha sicuramente risvolti positivi anche per l’occupazione delle zone limitrofe, tanto che la ricerca del personale qualificato si estende a alle province di Verona, Brescia, Mantova e Trento. La ricerca si estende a figure professionali che spaziano dal booking all’accoglienza, dalla reception alla ristorazione.