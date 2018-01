Sparito nel nulla durante un'escursione: ricerche disperate

La moglie, preoccupata per il mancato ritorno del marito all'ora di pranzo, ha lanciato l'allarme nel primo pomeriggio. Da allora, decine di uomini sono impegnate nelle disperate ricerche di un turista tedesco.

L'uomo si trova in vacanza sul Garda. Ieri nella mattina è uscito per un'escursione in solitaria nell'entroterra, sull'altipiano. Nel pomeriggio la sua auto è stata ritrovata nei pressi del Caseificio Alpe del Garda, in via Provinciale 1 a Tremosine.

Le ricerche, che non si sono fermate nemmeno durante la notte, sono condotte dai Vigili del Fuoco di Salò e da quelli volontari di Tremosine, dai carabinieri di Limone e Gargnano e dagli uomini del Soccorso Alpino e speleologico della Valle Sabbia. Ciò che preoccupa maggiormente, nel caso che il turista sia solo disperso sui monti, e non abbia avuto incidenti, sono le basse temperature notturne che potrebbero far temere per la vita dell'uomo.