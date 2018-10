Sub disperso: stava tentando il record di immersione

Dopo un'immersione effettuata nei giorni scorsi, ieri sera il nuovo tentativo di battere il record mondiale di immersione. Qualcosa però è andato storto, e ormai da diverse ore non si hanno più notizie di un sub polacco.

L'uomo si è immerso nelle acque di Limone del Garda nella serata di sabato. Avrebbe dovuto fare ritorno a riva in piena notte, ma non ha più fatto ritorno sull'imbarcazione che lo ha portato al largo. Le ricerche sono cominciate stamane. Vigili del Fuoco di Riva Del Garda e Salò, e Volontari del Garda sono al lavoro per scongiurare quello che ormai sembra essere inevitabile. Sul posto sono attesi anche i sommozzatori specializzati partiti da Milano.

Purtroppo, la storia è simile a quella di Waclaw Lejko, il sub polacco morto esattamente un anno fa nel tentativo di battere il record mondiale di immersione detenuto dal sub bresciano Luca Pedrali. Un altro sub, sempre proveniente dalla Polonia, scomparve invece a giugno del 2017, ma in quel caso non si trattava di un'immersione "estrema".