Fanno benzina e lo scooter prende fuoco, due ragazzi salvi per miracolo

Attimi di paura per due giovani turisti nell'Alto Garda: il motorino che avevano preso in affitto per le vacanze ha preso fuoco al distributore tra Dro ed Arco. Una vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo ben peggiore, dato che il ciclomotore ha preso fuoco nelle immediate vicinanze delle pompe di benzina. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati le fiamme, alte due metri, stavano già iniziando a colare la tettoia in plastica del bar attiguo al distributore.

La prontezza dell'intervento dei volontari di Arco e Dro ha evitato il peggio. Le fiamme sono state domate in pochi minuti. Dello scooter non rimaneva che lo scheletro, come si vede dalle foto. La ricostruzione delle cause si è quindi basata sulle testimonianze dei ragazzi, che hanno raccontato di aver fatto rifornimento e di aver riacceso il motorino. La prima scintilla, complice una perdita di carburante, è bastata per innescare le fiamme.

Fonte: Trentotoday.it