Le sexy-ladre colpiscono ancora: uomo derubato del Rolex

Giunto sulle rive del Garda dalla Germania, un turista tedesco se ne tornerà in patria alleggerito. No, non stiamo parlando del peso corporeo, ma dei propri averi, in particolare del prezioso orologio Rolex che aveva al polso. Vittima un turista di stanza a Sirmione.

Il furto è avvenuto in un locale di Lonato del Garda, dove il turista stava trascorrendo la serata di sabato in allegria e spensieratezza. Due avvenenti ragazze, a quanto pare dell'Est Europa, l'hanno avvicinato, abbracciandolo. Una spontanea manifestazione di apprezzamento per il turista? Niente di tutto ciò: le donne hanno rapidamente sganciato il cinturino dal polso del turista, per poi dileguarsi tra la folla.

Il valore del bottino? Diverse migliaia di euro. I carabinieri della compagnia di Desenzano stanno lavorando per cercare di dare un nome alle due abilissime ladre. Decine i colpi messi a segno negli ultimi anni.