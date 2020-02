Bruttissima caduta mentre pota un albero: uomo in gravi condizioni

Lago di Garda. Un 53enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso, a seguito di una bruttissima caduta avvenuta mentre potava un albero.

L'incidente si è verificato in via Pignoi a Garda, intorno alle 16.30 di giovedì. Secondo quanto riferito dai carabinieri, intervenuti sul posto, l'uomo - P.M. le iniziali, originario di Bussolengo - stava potando un ulivo di proprietà di un amico di famiglia, quando è accidentalmente caduto dalla scala su cui si trovava.

In soccorso del ferito sono arrivati l'elicottero e l'ambulanza del 118, che dopo aver prestato le prime cure l'hanno trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso per i gravi traumi da caduta, ma fortunatamente non risulterebbe essere in pericolo di vita.

