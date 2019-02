Rubano al comando della polizia, fermati dopo mesi: sotto i sedili dell'auto pistole e chiavi inglesi

Lo scorso luglio si erano intrufolati al comando della polizia locale di Goito, arraffando palette e cappelli con la scritta 'Polizia': materiale che presumibilmente gli sarebbe servito per mettere a segno altri colpi, spacciandosi per agenti.

A individuarli e fermarli, nei giorni scorsi, sono stati altri agenti della locale, quelli di Bardolino: l'auto sulla quale i tre viaggiavano ha insospettito i vigili, a causa di alcune anomalie nella targa, così sono stati fermati a Garda.

L'auto è stata passata all setaccio: sotto i sedili sono stati trovati la paletta e il cappello rubati al comando di Goito, pistole giocattolo e arnesi da scasso, materiale utile per portare a termine i furti. Nei guai due uomini (classe 1969 e 1976) e una donna nata nel 1980: tutti italiani e residenti nel mantovano, sono stati denunciati per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli e porto di oggetti atti a offendere.

Se la sono cavata con un' intimazione a cambiare condotta di vita. Per due i due uomini, già destinatari di misure di prevenzione in quanto persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato anche disposto l’”aggravamento”dell’Avviso Orale, misura che prevede il divieto di possedere o utilizzare, tra l’altro, telefoni cellulari e altri mezzi di comunicazione.