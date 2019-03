Si rovescia addosso una pentola bollente, donna gravemente ustionata

Ancora un incidente domestico, e ancora gravi conseguenze per una signora bresciana. E' rimasta gravemente ustionata la casalinga di 71 anni di Gambara, ricoverata lunedì pomeriggio nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Carlo Poma di Mantova: avrebbe riportato profonde ferite alle braccia e a schiena e stomaco.

Intorno alle 16 nella sua abitazione di Via Montello è stata travolta da un'ingente quantità di acqua bollente. Stava cucinando delle verdure in una pentola: l'ha tolta dal fuoco ma le è sfuggita di mano, nel tentativo di salvare il contenuto è inciampata ed è stata letteralmente sommersa dall'acqua a 100 gradi.

Le urla di dolore

E' stata una vicina di casa ad accorgersi dell'accaduto, allertata dalle grida di dolore della donna. E' subito corsa a vedere, si è trovata di fronte alla donna stesa a terra, che chiedeva aiuto. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida.

La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, per il primo soccorso, mentre in cielo si era già levato in volo l'elicottero, decollato da Brescia. Una volta tamponate le ferite, la donna è stata intubata e caricata sulla barella, poi issata sull'eliambulanza.

Le condizioni della donna

Attualmente la signora è ricoverata in prognosi riservata al Poma di Mantova. I medici non si sbilanciano troppo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Certo le ustioni sarebbero parecchie profonde, e dunque da tenere d'occhio. Gli incidenti domestici si confermano uno dei primi casi di ferimenti in Italia, anche gravi: la media è di oltre 3 milioni di infortuni in casa, ogni anno.