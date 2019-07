Apre nuovo supermercato: per 10 giorni sconto del 10% su tutta la spesa

Un nuovo supermercato, nei locali dove fino a poco tempo fa si trovava ‘Il punto Simply’ di Gambara. Tutto è pronto per la grande apertura del punto vendita ‘Supermercati Peroni’: la serranda del negozio, situato in via Brescia al civico 58, si alzerà alle 10 di giovedì primo agosto.

È il terzo punto vendita che la catena Mantovana apre nel Bresciano (gli altri supermercati si trovano a Pozzolengo e Manerbio). Dimensioni ridotte, per una spesa veloce e completa. Nei 600 metri quadrati del negozio si potrà infatti trovare un vasto assortimento di prodotti alimentari, detersivi, prodotti per la pulizia della casa e l'igiene della persona.

Non è tutto: in vista dell'inaugurazione, il "Supermercati Peroni" ha messo in programma il 10% di sconto su tutta la spesa. La promozione resterà valida dal 1 al 10 agosto.

La storia del marchio

“Supermercati Peroni” nasce nel 1987 dall’idea del Ragioniere Roberto Peroni di trasformare un vigneto di famiglia a Casaloldo in uno dei primi supermercati nella provincia dell'Alto Mantovano. Negli anni ’90, oltre all’ampliamento del primo punto vendita, si assiste all’apertura di altri due negozi nella zona di Guidizzolo. Il marchio approda nel Bresciano nel 2005, quando viene aperto un punto vendita a Pozzolengo, mentre nel 2018 è nato il supermarket di Manerbio.