Venditori ambulanti di coltelli contraffatti: tre denunce

Borse? Maglioni? Scarpe? Niente di tutto ciò, ad essere contraffatti erano set di coltelli di marche famose. La scoperta arriva dalla Bassa, da Gottolengo, dove i carabinieri della caserma di Gambara hanno sorpreso nel mercato ambulante tre giovani di nazionalità romena dall'aria sospetta.

Non avendo mai notato i giovani tra i venditori del mercato settimanale, i militari hanno deciso di effettuare un controllo, notando immediatamente l’assenza sulla merce del marchio “CE”. Appurati i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio dei tre giovani, i carabinieri hanno deciso di condurli in caserma.

Nei controlli sull'auto dei ragazzi sono stati rinvenuti complessivamente 29 set di coltelli contraffatti, con la scritta delle marche “Royalty Line” e “Swiss Line”. I set sono stati sottoposti a sequestro, i tre venditori denunciati a piede libero per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, data la provenienza illecita della merce.